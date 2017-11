Ny udvikling i sagen om Dalgas Bro

Selvom det efterhånden er mange måneder siden, at lokalgruppen for DN i Fjends sammen med en række lokale repræsentanter i februar 2016 afleverede 543 underskrifter til Viborg Kommune for at få genrejst den forsvundne bo over Jordbro Å ved Dalgas og Liebes plantager, så rumler sagen stadig videre uden at den foreløbig har fundet sin afslutning.

Men nu kan det måske være, at Viborg Sportsfiskerforening kan være med til at løse den gordiske knude.

Det viser sig nemlig, at det er Viborg Sportsfiskerforening, der står som den formelle ejer af broen, som forsvandt, da den faldt i vandet tilbage i 2010. Det blev dokumenteret af en gruppe af lokale forkæmpere for broen, da de forleden mødtes med borgmester Torsten Nielsen, formanden for teknisk udvalg Johannes Vesterby og flere embedsmænd fra kommunen.

- Der findes et dokument, der viser, at det er Sportsfiskerforeningen, der var ejere af broen. Vi har altid regnet med, at det var lodsejerne, så nu er vore jurister ved at kigge på, om det kan være det ejerskab, der kan være med til at fremme en løsning på sagen. Og så vender vi tilbage til de lokale repræsentanter om nogle uger, fortæller borgmester Torsten Nielsen.

Det er de to store lodsejere i området, Nybo-Jensen familien fra Viborg og Christian Østergaard fra Moland Byggevarer i Skive, der hele tiden har givet udtryk for, at de ikke ønsker at få broen tilbage.

Derudover ejes blandt andet et jordlod lige ved den forsvundne bro af Hans Jørn Olesen fra Nr. Søbyvej.

- Vi har hele tiden vidst,at Hans Jørn Olesen ejer det jordlod, men det er for så vidt underordnet, eftersom det er Christian Østergaard, der ejer jorden med stien lige bag Hans Jørn Olesens jord, og han er som bekendt ikke interesseret, fortæller Torsten Nielsen.

Borgmesteren har flere gange givet udtryk for, at der er tale om en kompliceret sag, der slet ikke er så simpel at løse, som man umiddelbart skulle tro og at kommunen på grund af den private ejendomsret har meget svært ved at stille ret meget op, når de to store lodsejere i området ikke ønsker en genetablering af broen.

Gruppen af lokale fortalere for en bro forholder sig på sin side kritisk overfor, hvorvidt kommunen ikke kan gøre mere, end den har gjort.

Viborg Sportsfiskerforening fortæller til Viborg Stift Folkeblad, at man godt vil være med til at støtte op omkring en genetablering af broen, hvis sagen derved kan falde på plads.

Men foreløbig afventer alle, hvad kommunens jurister når frem til.