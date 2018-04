Nye forpagtere er kommet i Kridthuset

Kridthuset har man meget passende døbt det nye traktørsted, der er indrettet i en tidligere og totalt renoveret kalklade, og forpagterparret Claus Rost og Joan Fallesen glæder sig til at komme i gang for alvor.

- Selve attraktionen og naturen omkring Mønsted Kalkgruberne er jo fantastisk, og heldigvis har vi allerede mærket en rigtig fin forhåndsinteresse. Vi startede i det små til påske og har brugt den første tid til at finde ud af, hvordan tingene fungerer, og hvad det er gæsterne efterlyser på menu-kortet, fortæller Claus og Joan, der bor i Viborg sammen med parrets 3 mindre børn.

Parret blev sammen med Lene Maj, som også er en fast tilknyttet del af partnerskabet, udvalgt af bestyrelsen for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber til at drive det nye traktørsted.

I spidsen for Kridthuset står 52-årige Claus Rost. Med sig har han mange års erfaring fra cateringbranchen i såvel Danmark som udlandet. Dog ikke i køkkenet men mere omkring konceptudvikling og logistik, fortæller han.

- Jeg har løbende haft kontakt med kokkemiljøet som sådan. Lige fra cafeen til den trestjernede Michelin-restaurant, siger Claus Rost.

Joan Fallesen har indtil fornylig arbejdet på Palads Hotel i Viborg, hvor hun har stået for morgenbuffet og servering, mens Lene Maj har erfaring med den finere madlavning fra blandt andet gourmtrestaurant Fru Larsen i Langå.

Et alternativ til den klassiske familiefest

Den nye cafe ligger mellem kalkværket og billetsalgsbygningen og har plads til 90 spisende gæster.

Her kan grubegæsterne blandt andet købe lette frokostretter, men de nye forpagtere satser også på at kunne trække selskaber til stedet på de tidspunkter, hvor der ikke er åbent for besøgende.

Det vil sige om aftenen eller udenfor sæsonen, hvor køkkenet er klar til at lave festmad til selskaber.

- Vi vil gerne været et nyt alternativ til den klassiske familiefest med mulighed for at komme ud i den flotte natur udenfor og måske kombinere festen med en tur i kalkgruberne. Heldigvis har vi allerede flere konfirmationer, bryllupper og nogle runde fødselsdage i kalenderen, så vi synes starten tegner godt. Vi vil gøre vores bedste og håber, at også lokalområdet vil tage godt imod os, fortæller Claus Rost.

Kalkgruberne har netop slået dørene op til en ny sæson. Sidste år blev der sat ny rekord med 63.000 besøgende. Det tal kan meget vel blive overgået allerede i den kommende sæson, der er den første efter den store og omfattende renovering af stedets bygninger og stisystem.