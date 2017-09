Nye kro-ejere har allerede fundet kÃ¸ber til Hagebro Kro

- Kroen er solgt til en person, der vil drive Hagebro Kro videre, og det er vi meget glade for. Vi overtager kro og fiskevand den 1. oktober og sælger samme dag bygningen videre til den nye ejer, mens lystfiskerforeningen beholder den del af fiskevandet i Karup Å, som har været en del af kroens besiddelser, fortæller Helge Jakobsen, formand for Lystfiskerforeningen for Skive og omegn. Han oplyser, at selvom foreningen nu bliver ejer af fiskevandet, så er der ingen planer om at ændre på de gældende regler, og det betyder, at kroens gæster også fremover kan fiske gratis på den attraktive krostrækning.

Hagebro Kro har i mere end 20 år været ejet af Ole Pedersen og Mie og Ole Højbjerg fra Hagebro.

Da den nuværende kro-forpagter fornylig valgte at stoppe til november besluttede ejerne på grund af sygdom at sætte den i lystfisker-kredse landskendte kro til salg. Det skete for få uger siden.

Det fik imidlertid bestyrelsen i Lystfiskerforeningen til at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at købe kro, jord og fiskevand og dermed sikre, at den kilometerlange attraktive strækning af Karup Å, forblev på lokale hænder.

Generalforsamlingen bag lystfiskerforeningens 750 medlemmer gav bestyrelsen grønt lys og allerede dagen efter blev handelen indgået.

- Vi er rigtig glade for, at det hele er faldet på plads. Vi var heldige, at vi havde pengene og at Ole Pedersen og Ole Højbjerg foretrak at sælge til lokale, hvis det var muligt fremfor til andre, som måske ikke ønskede at drive kro. Det er deres fortjeneste, at de viste lystfiskerforeningen den tillid. Vi er også rigtig glade for, at kroen nu drives videre, for vi skal som lystfiskerforening ikke indlade os på krodrift. Det er en historisk kro, og der knytter sig megen lokal kærlighed til det sted, siger Helge Jakobsen om kroen, hvor der har en 300 år lang historie.

Da den sidste formelle del af handelen endnu mangler at være fuldstændig på plads, ønsker han ikke at kommer nærmere ind på, hvem der er den nye kroejer.

- Jeg kan dog sige så meget, at der er tale om en Viborg-mand, som allerede er i branchen og som vil renovere kroen, hvilket den også trænger til, fortæller formanden, der er fuld af lovord overfor det nuværende forpagterpar. - De har gjort det godt og fået kroen i en god drift, fortæller formanden.

SIDSTE NYT: Skive Folkeblad oplyser torsdag eftermiddag at det er en hotelejer fra Viborg, der har købt kroen. På papiret er køberen firmaet Brünner A/S med Maria Brünner fra Viborg i spidsen. Hun er gift med 72-årige Gerner Bach Nielsen, der hele sit liv har været en del af Palads Hotel i Viborg.