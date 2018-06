Nye lokaler - og et skarpt hjørne

- De nye lokaler passer perfekt. Her kan vi alle sidde samlet i stueetagen. Der er gode mødelokaler på 1. sal og virkeligt gode faciliteter i kælderen til vores arkivmateriale

Sådan lyder ordene fra Frans Dahl, statsautoriseret revisor i Stoholm. Han glæder sig til, at han og de øvrige 9 medarbejdere på revisionskontoret i Stoholm til september rykker ud af den gamle apotekerbygning, tværs over gaden og ind i Sparekassen Kronyllands tidligere bygninger.

Revisionskontoret Dahl, Rask og Partner købte bygningerne tidligere på året, og fredag den 22. juni inviterer Frans Dahl til Åbent Hus i de nye lokaler. Samtidig runder han her i juni de 50 år.

Frans er gift med Tina, indehaver af butikken Tine Lund i Viborg og sammen har parret de tre døtre Iben på 12, Vicki på 17 og Sofie på 19 år, og hvor Sofie bliver student om få uger.

Så det er nogle travle dage, der venter i en måned, som i forvejen er en af de travleste måneder på året for en revisor.

- Allerede da jeg for 14 år siden overtog Stoholm Revisionskontor efter min far, snakkede Tina og jeg om, at vi ikke skulle have vores private bolig sammen med arbejdspladsen. Men det blev aldrig til mere. Nu glæder vi os til, at det endelig bliver en realitet, selvom vi ikke helt ved, hvad vi nu skal stille op med 450 kvm privat bolig. Men det mener vores piger ikke bliver noget problem, griner Frans.

Han overtog Stoholm Revionskontor i 2004 efter sin far, Jens Ole Dahl, som startede firmaet i Stoholm for 45 år siden, og som forøvrigt stadig har sin daglige gang i virksomheden. I 2007 købt Frans det daværende Kontorhus i Jebjerg, hvor han kort tid efter fik Thomas Rask med som partner i firmaet, der fik fællesnavnet Dahl, Rask & Partnere A/S og beskæftigere i alt 15 medarbejdere.

Frans håber at både kunder, kollegaer, forretningsforbindelser, familie og venner har lyst til at kigge forbi de nye lokaler fredag eftermiddag.