Nye overvejelser sætter planlagt fjernvarmeprojekt i Stoholm på stand by

Fjernvarmeværkets planlagte halm- og solfangerprojekt i Stoholm bliver måske alligevel ikke til noget. Byggeriet af det nye anlæg på Tastumvej ved Stoholm skulle egentlig være startet op om kort tid, men er foreløbig udsat.

- Der har vist sig to nye alternative muligheder for at få billig varme til værkets brugere. Begge modeller vil medføre, at vi ikke behøver at bygge nyt men at værket derimod kan blive, hvor det er. De muligheder vil vi gerne undersøge nærmere, før vi sætter det oprindeligt planlagte byggeri til minimum 35 millioner kroner igang, fortæller Henry Jensen, formand for Stoholm Fjernvarme.

Samarbejde med naboværker

Bestyrelsen overvejer i øjeblikket et samarbejde med de to naboværker i henholdsvis Skive og Højslev-Nr.Søby.

De tre værker er i gang med at undersøge mulighederne for et samarbejde, hvor man deler det varme vand gennem et fælles transmissionssystem. I en pressemeddelelse fortæller bestyrelserne, at det er ønsket om øget sikkerhed for forsyning og varme til konkurrencedygtige priser, der er de vigtigste begrundelser for det eventuelle nye samarbejde mellem de tre forbrugerejede fjernvarmeværker.

- Vi fik en henvendelse fra Skive Fjernvarme og har længe arbejdet med en række undersøgelser. Vi må nok se i øjnene, at det på sigt vil blive vanskeligere for det enkelte fjernvarmeværk at klare sig selv, og at der kan være fordele ved at samarbejde omkring produktion og måske også administration, fortæller Henry Jensen.

De tre selskaber vil sammen med uvildige eksperter undersøge de økonomiske konsekvenser for hvert af selskaberne af at udnytte og styre den samlede produktionskapacitet, således at man altid opnår den samlet set billigste varmeproduktionspris.

De foreløbige resultater tyder på, at der er økonmiske fordele for alle tre selskaber. Men også samfundsøkonomisk forventes der at være tale om et overskud og det sidste er afgørende for at få et eventuelt projekt godkendt af myndighederne.

Forudsætningen er nemlig, at der etableres en forbindelse af et fælles transmissionsselskab, der etablerer og driver de rørledninger, der kan transportere de tre fjernvarmeselskabers varme vand mellem byerne.

Når man er færdig med afklaringsarbejdet vil resultat blive præsenteret for offentligheden. Ender det hele med et eventuelt samarbejde vil det blive fremlagt til godkendelse hos forbrugerne i de tre respektive selskaber.

Ny mulighed for biogas fra Iglsø

Fjernvarmen i Stoholm er også på ny i dialog med folkene bag det kommende biogasanlæg ved Iglsø. Det sker efter at forhandlingerne i første omgang var blevet droppet, fordi man ikke kunne blive enige om prisen.

Biogassen fra anlægget skal føres fra Iglsø til den såkaldte M/R station på Lundgårdsvej 2a ved Stoholm og derfra videre ud i HMN naturgasnettet.

- Projektet er jo stadig helt i opstartfasen og kommer først for alvor i gang til efteråret, men vi har fået oplyst, at man til den tid forventer at kunne producere mere biogas end HMN skal bruge i naturgasnettet, fortæller Henry Jensen.