Nye tal viser 1300 nye arbejdspladser i Viborg Komune

Finanskrisen har lagt en dæmper på væksten i Viborg Kommune de seneste mange år, men den udvikling er vendt. Ifølge tal fra Business Region Aarhus er antallet af arbejdspladser i Viborg Kommune steget med 3,0% i løbet af 2017. Det svarer til mere end 1.300 nye arbejdspladser og viser en vækst, der er næsten dobbelt så høj som væksten for hele landet i samme periode.

- Det er meget glædeligt, at vi nu med de friske tal kan se væksten få tag i Viborg Kommune. Jeg er sikker på, at vores fokus på at give virksomhederne i Viborg Kommune de bedst mulige rammer vil skabe grobund for endnu flere arbejdspladser - også i de kommende år, siger en optimistisk borgmester Ulrik Wilbek.

Mere aktuelle tal

Tallene fra Business Region Aarhus maler et andet billede af situationen end de seneste tal fra Danmarks Statistik. Forskellen skyldes, at tal fra Danmarks Statistik er minimum 1,5 år gamle, når de offentliggøres. Det vil sige, at tallene kun viser udviklingen til og med oktober 2016 og indeholder altså ikke den store vækst fra udgangen af 2016 til udgangen af 2017.

Business Region Aarhus opgørelser er kun i gennemsnit tre måneder gamle, når de bliver offentliggjort. Det betyder, at de er langt mere aktuelle og giver et bedre indblik i, hvor mange arbejdspladser der er i Viborg Kommune lige nu. Oveni købet viser Business Region Aarhus lønmodtagerjobs, og derfor er der nogle få tusinde, som primært er selvstændige, der ikke er medregnet i denne opgørelse.

Kan se om det virker

Tallene fra Business Region Aarhus giver en bedre mulighed for at følge med i udviklingen af arbejdspladser og dermed også se, om forskellige vækst-tiltag virker. Derfor er det de friske tal, der fremover bliver brugt i Viborg Kommune.