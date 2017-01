Nye trivselspiloter kan melde sig nu

Uddannelsen giver inspiration til alle, der har lyst til at gøre en forskel i eget lokalsamfund med aktiviteter for børn og voksne.

Det første hold trivselspiloter blev udklækket i marts sidste år, og nu får flere muligheden for at følge undervisningen på 4x3 timer og dermed blive klædt på til at igangsætte og implementere større eller mindre sundhedsfremmende aktiviteter i eget lokalområde.

Start i februar

Uddannelsen begynder mandag den 6. februar og afvikles herefter mandag den 20. februar, mandag den 6. marts og mandag den 20. marts. Første gang på Sundhedscentret, Toldboden 1 i Viborg.

Viborg Kommunes sundheds- og forebyggelseskonsulenter samt en trivselspilot står for undervisningen.

Viborg kommune er geografisk stor, og derfor ønsker vi at inspirere og samarbejde med borgerne om at lave forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, som borgeren kan se et behov for og som er meningsfulde for dem. Det, tror vi på, vil have positiv indflydelse på trivslen i lokalområderne. Som ny trivselspilot bliver man en del af et netværk med 24 andre trivselspiloter og medarbejdere fra Sundhedscentret, fortæller Sundheds- og forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl.

I lokalområdet har blandt andet Stoholm allerede haft glæde af trivselspiloterne.

Her har fire lokale piloter været med til at sætte en række aktiviteter i gang siden de begyndte deres arbejde.