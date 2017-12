Nye uddannelser på Mercantec i Viborg

EUD, HHX, HTX eller EUX?

Det kan være svært at vælge, når man skal i gang med en ungdomsuddannelse.

På infoaftenen kan du høre mere om de mange erhvervsuddannelser og som sagt også den helt nye eSportslinje på Handelsskolen Viborg eller den nye datateknikeruddannelse, som Apple App Udvikler, på Teknologisk Videncenter.

- Vi glæder os til at fortælle om vores mange nye, meget forskellige linjer. ESportslinjen er en spændende kombination med undervisning i Counter-Strike og samtidig med fokus på, hvordan man holder sig sund som eSportsudøver. Hvorimod den nye Apple App Udvikler uddannelse blandt andet handler om at sætte sig ind i forbrugeradfærd og designe og programmere de apps, som passer til forbrugernes behov, fortæller Mette Selchau, vicedirektør for Mercantec,

ESportslinjen og Apple App- Udvikler-uddannelsen kan begge tages som erhvervsuddannelse eller som en EUX, der både giver en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.

Apple studieretninger

Derudover bliver der også mulighed for at høre om de to nye Apple Studieretninger Apple Business og Apple Design på henholdsvis Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium.

Begge studieretninger er udviklet i samarbejde med Apple, der også anvendes aktivt i undervisningen.

Ved infoaftenen kan deltagerne selvfølgelig også høre mere om de mere end 50 erhvervsuddannelser, der omhandler alt fra sundhed og ernæring, robotter, biler og byggeri, samt de nye erhvervsuddannelser elektriker og VVS-energispecialist.

Er du interesseret i det bedste fra begge verdener, kan du også høre mere om de mange EUX-uddannelser, hvor man tager en gymnasial uddannelse sideløbende med, at man kan fordybe sig i netop det område, man interesserer sig for.

Infoaftenen foregår på Mercantecs to adresser i Viborg: Vinkelvej 20 og H.C. Andersens Vej 9