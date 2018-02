Nyhed - Mallorca direkte fra Karup

For nogle måneder siden fik Midtjyllands Lufthavn lavet en forbrugerundersøgelse blandt befolkningen i det Midt- og vestjyske om, hvor man helst ville kunne rejse hen fra lufthavnen i Karup. På en klar førsteplads kom Mallorca.

Det har Bravo Tours nu gjort noget ved.

Med hovedkontor i Herning er det helt naturligt, at vi bakker op om lufthavnen i Karup med en rute til sommer. Nu får vores gæster mulighed for at flyve direkte fra deres lokale lufthavn til favoritdestinationen, og det vil vi som den lokale rejsearrangør gerne stå bag, siger Peder Hornshøj, der er adm. direktør i Bravo Tours.

Sidste sommer fløj Herning-rejsebureauet til Rhodos, hvilke mange nød godt af, men Bravo-direktøren har lyttet til budskabet fra midt- og vestjyderne og har længe arbejdet på at få en løsning til Mallorca.

Det er vores 20. sommer på Mallorca, så vi kender øen temmelig godt og har et dejligt hotelprogram. Det er også lykkedes os at få et godt udvalg af børnevenlige hoteller til de mange familier, der vil rejse fra Karup til sommer. siger Peder Hornshøj.

Første afgang til Mallorca bliver 21. juni 2018, og dermed får danskerne mulighed for at holde sommerferie på den spanske ferie ø.