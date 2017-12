Nytårsbaderne tager også det kolde gys i år

På facebooksiden Nytårsbadning i Birkesø inviterer Morten Brøndum fra Sparkær alle til at kigge forbi søen lørdag formiddag den 30. december, enten for selv at være med i løjerne eller bare for at kigge på fra søbredden og ønske hinanden et godt nytår.

Morten Brøndum fortæller, at der vil være hygge for både store og små på en formiddag,hvor der vil blive tændt bål til popcorn og kiks med skumfiduserj

- Også i år bliver der mulighed at prøve en svedehytte, så der er noget for de mere kuldskære at varme sig ved efter turen i baljen, fortæller Morten Brøndum.

Det er efterhånden 6 år siden at vandhunde fra Mønsted, Sparkær og Stoholm fik ideen til at mødes for en hurtigt dukkert hvert år den 30. december.

Siden har interessen for en iskold dukkert ved nytårstide bredt sig som ringe i vandet og ved sidste års nytårsbadning blev der sat foreløbig rekord med mere end 70 deltagere i alle aldre.

Morten Brøndum fortæller at man bare møder op - og meget gerne med noget varmt at drikke.