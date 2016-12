Nytårsbobler og udtrækning af vindere på fredag

Det hele foregår i lokalerne i den tidligere Spar Nord bygning, hvor byens handlende udover champagnen også byder på kransekage.

Det hele kulminerer, når Torsten Nielsen kigger forbi og trækker vinderen af julekonkurrencens hovedgevinst, som er et gavekort på 3.000 kroner til handelsstandsforeningen. Derudover skal han også finde vinderne af mange andre præmier fra byens butikker.

Noget tyder på at borgmesteren skal trække vinderne blandt flere tusinde Lykkekort. Også i år har kunderne nemlig bakket godt op om de populære kort, der hver især er udtryk for 6 gennemførte handler i de lokale butikker op mod jul. Så der skal dykkes godt ned i sækken.

Ekstra konkurrence om nytårskurv

I år er der ekstra fordele ved at møde op på selve dagen. Udover at nyde champagne og kransekage skal læserne af sidste uges avis nemlig blot huske at udfylde svarkuponen på side 3 og medbringe den på selve dagen. Så har man chancen for at vinde en flot nytårskurv med kransekagetop, en flaske champane samt et nytårsbatteri.

Den komplette liste med alle vinderne bringer vi i den første udgave af næste års aviser, altså onsdag den 4. januar 2017.