Nyt afsÃ¦t for unge med sÃ¦rlige behov

Personale og elever var mødt talstærkt op, da de sammen med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forleden kunne indvie de nye rammer for STU-uddannelsen på Klostermarken i Viborg. Forud er gået en proces med ombygning og tilretning af bygningen, der har varet et par år.

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og er et 3-årigt forløb med en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder. Det er et tilbud om undervisning for unge med forskellige faglige og sociale vanskeligheder.

Både bestyrelsesformand Eva Pinnerup og formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Søren Gytz Olesen takkede for tålmodigheden og den store indsats, som personale og elever har ydet under ombygningen.

Et godt afsæt for de unge

Nu er de nye flotte rammer her på Klostermarken etableret. Det giver et godt afsæt for at give unge STU-elever en mere sammenhængende hverdag, gode kvalifikationer, masser af læring samt mulighed for at gøre overgangen til voksenlivet lettere, sagde udvalgsformand Søren Gytz Olesen

Viborg Kommune har en ambition om at understøtte den proces sammen med venner og pårørende. Det, som sker i ungdomsårene, præger n resten af livet og ruster eleverne til fremtiden, sluttede Søren Gytz Olesen.

Drømme for fremtiden.

Jonathan fra De Studerendes Råd kvitterede med en tale, hvor han på elevernes vegne takkede for de flotte nye rammer, men også fremsatte nogle ønsker til fremtiden fra elevernes side.

Især en multibane og flere muligheder for bevægelse og fysiske udfoldelser for de unge står højt på ønskesedlen. De unge drømmer også om bedre trafikforhold.