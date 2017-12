Nyt byrådsmedlem flytter fra Viborg til Stoholm

Det sker når nyvalgte Simon Højer (K) til januar flytter til Stoholm sammen med sin familie, der tæller konen Jeanette og parrets to børn på fire år.

- Vi satte vores hus i Engelsborg til salg, fordi vi gerne vil have mere plads. I første omgang afskrev vi oplandsbyerne, fordi vi havde nogle krav med hensyn til blandt andet transport- og indkøbsmuligheder efter fyraften. Men så blev vi opmærksomme på Stoholm og fandt ud af, at den egentlig er en meget interessant by med handelsliv, et meget aktivt foreningsliv og en togforbindelse, der betyder, at det kun tager mig 10 minutter ekstra at komme på arbejde i forhold til nu, fortæller Simon Højer.

Parret fik solgt deres hus i Viborg på bare 6 uger og den 15. januar overtager de deres nye hjem i Stoholm.

Simon Højer fik ved kommunalvalget 153 personlige stemmer og en plads i byrådet i kølvandet på Torsten Nielsens kanonvalg, der gav syv mandater til De Konservative i det nye byråd.

Han har fået plads i Børne- og Ungdomsudvalget samt i Ældre- og Aktivitetsudvalget, hvor han forøvrigt får sæde sammen med et andet nyvalgt byrådsmedlem fra Fjends, Birgith Langballe (A), Stoholm.

Hans mærkesager under valgkampen har været bedre vilkår for familierne, socialt ansvar, erhvervslivets vilkår og vigtigheden af at borgerne skal kunne føle sig trygge i alle livets aspekter fra vugge til grav.

Simon Højer arbejder i hverdagen med at udvikle software til værksteder indenfor bilbranchen.