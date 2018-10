Nyt demensafsnit i Sjørup indvies

SJØRUP Det har været undervejs i et stykke tid, men nu står det endelig klar til at blive taget i brug.

Fredag 5. oktober er der indvielse af det nye demensafsnit på Sjørup Ældrecenter.

I den anledning inviterer Boligselskabet Sct. Jørgen beboere, pårørende, rådgivere, håndværkere samt alle andre interesserede til rejsegilde på Vestre Skivevej.

Projektleder fra Boligselskabet Sct. Jørgen Lars Hasselager vil byde velkommen, hvorefter der vil være tale ved omsorgschef ved Viborg Kommune Maila Tandrup.

Tryg og sikker hverdag

Det er et samarbejde mellem Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og brugerpårørenderådet på Sjørup Ældrecenter, der har resulteret i det nye demenscenter.

De nødvendige tilladelser blev givet tilbage i maj 2017, hvorefter nedrivningen af de gamle boliger kunne gå i gang.

Første spadestik til de nye boliger blev taget i maj i år.

Det nye demensafsnit kommer til at bestå af 10 lyse 2-værelses boliger og fællesarealer med fokus på et demensvenligt miljø.

Det betyder, at der er gjort alt for at gøre hverdagen tryg og sikker og støtte beboerne i at klare sig selv i videst muligt omfang ved for eksempel at rumme tilpas mange stimulations- og aktivitetsmuligheder og samtidig mindske unødige forstyrrelser.