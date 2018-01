Nyt fællesskab for seniorerne i Fly

Byens lokalråd lancerede i november sidste år en ide om at lave en en seniorklub for Flyborgere over 60 år. Her mødes alle med lyst til hyggeligt samvær i Medborgerhuset hveranden tirsdag formiddag omkring medbragt kaffe, kort-, bob- eller brætspil og strikketøj.

Ved premieren i november mødte en snes mænd og kvinder op.

- Der var ikke truffet andre forberedelser end formiddagskaffe, men det var åbenbart også nok, for snakken gik livligt i cirka halvanden time, så der var bestemt grundlag for at fortsætte. Nu mødes alle interesserede ved halvtitiden på tirsdage i ulige uger, fortæller Ole Hansen, som er en af dem, der har været tovholder på seniorklubben.

Han mener, det egentlig er lidt af en tilsnigelse at kalde det nye tilbud for en klub.

- Der er hverken formand, bestyrelse, vedtægter, kontingenter eller medlemmer. Men alligevel ser det ud til at fungere godt, siger Ole Hansen.

Borgerne i Fly kan frit og kvit bruge byens medborgerhus, der blev totalt renoveret for et par år siden, så huset nu er energi-neutralt og med små og stor lokaler samt et moderne køkken.

Hvordan byens nye seniorklub vil udvikle sig fremover, kan kun fremtiden vise.

- Klubben er jo ganske ny endnu og rummer alle muligheder, fortæller Ole Hansen.

Foreløbig mødes seniorerne igen tirsdag i uge 5.

Læs meget mere om livet i Vestfjends i næste uge, hvor vi sætter fokus på denne del af kommunen.