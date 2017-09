Nyt hÃ¥ndbold-samarbejde for unge i Fjends

De to lokale klubber Stoholm Håndbold og Mønsted-Sparkær Håndbold har gennem de senere år kæmpet for at holde fast i de ældste ungdoms-årgange. Konkurrencen om de unges gunst er blevet stadig større og det har blandt andet medført, at især holdsporten rammes, fordi den kræver et vist antal spillere til at stille et hold.

Tendensen har gjort det svært at danne hold i U16 og U18 rækkerne i de to lokale klubber, men det skal et nyt samarbejde nu forsøge at rette op på.

Fremover fusionerer ungdomsholdene derfor, når de når U14 alderen og samles i Fjends HK.

- Det betyder, at vi i stedet for at stå med 5 - 6 unge i en årgang og dermed ikke kan tilbyde håndbold, nu forhåbentligt får 12 - 14 spillere i de sårbare årgange, fortæller Torben Blenstrup fra Fjends HK.

Holdene kommer til at træne skiftevis i Stoholm og i Mønsted ligesom kampene fordeles ligeligt.

De to moderklubber har besluttet, at aftalen er uopsigelig de første 3 sæsoner, hvorefter den tages op til evaluering.

- Vi tror på, at samarbejde er vejen frem for håndbold. Alternativet er slet og ret, at der ikke tilbydes håndbold, siger Torben Blenstrup.

De første Fjends HK hold er allerede i kamp og U14 Pigerne har som det første lokale hold i mange år kvalificeret sig til aldersgruppens 1. division.