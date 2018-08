Nyt knebent nederlag til SIF

FODBOLD Det blev desværre heller ikke i andet forsøg, at Stoholm IF-Fodbold kom på pointtavlen.

Tirsdag aften var truppen igen ude i et meget tæt opgør, men ligesom ved åbningsnederlaget på Klitmøller Stadion til FS Vestthy, så var marginalerne ikke på fjandboernes side denne aften i Salling.

Det var Roslevs serie 1 nedrykkere, der tog imod, og de to hold gav hinanden en lige match, men det tippede i hjemmeholdets favør i det 85. minut, hvor sejrsmålet blev sat ind efter et frisparksindlæg, som sallingboerne fik sendt i nettet.

Det var selvsagt en bitter pille at sluge for de undertippede stoholmere, der ellers ydede absolut godkendt, men det lader sig naturligvis ikke skjule, at der gerne snart skal komme point på kontoen.

Ifølge senioransvarlig Tommy Nielsen var værterne i teten i den første halve time, og det udnyttede de til at bringe sig foran knap midtvejs i 1. halvleg. SIFerne overtog herefter det sidste kvarter af 1. halvleg, og her fik Jacob Toft udlignet efter en flot og indøvet frisparkskombination.

Stoholm fortsatte i teten i de første 30 minutter af 2. halvleg, men det var sjældent, at det blev decideret farligt foran Roslev-målet - omvendt havde SIF-defensiven også godt styr på hjemmeholdets spillere.

Men i det 80. minut gav dommer Jørgen Ø. Laursen opgørets eneste advarsel til SIF-forsvarsspiller Anders Nybo Pedersen, og det betød, at sallingboerne fik overtaget i slutfasen, og med SIF-briller var det et surt og sent sejrsmål, som Roslev satte ind omkring det 85. minut.

To nederlag på henholdsvis 0-1 og 1-2 er det altså blevet til indtil videre, og i sådan en halvsæson gælder det om hurtigt at spille sig ind i varmen, men det bliver igen svært i den kommende runde, hvor Hurup gæster Karlsen Arena i Stoholm.

SIFerne har på det seneste haft det svært mod thyboerne, og de seneste 4 opgør mod dem i serie 2 - to i efteråret 2017 samt to i foråret 2018 - har kun kastet et point af sig. Men det vil lune gevaldigt, hvis der bliver lavet om på den statistik - der fløjtes op på lørdag d. 18. august klokken 13.30.