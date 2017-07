Nyt kort over naturstier på Skiveegnen

Der er tale om et fælles kort med såkaldte naturstier, som er en samlet betegnelse for cykel- vandre- og rideruter i området.

Ud over facts om og beskrivelse af den enkelte rute, viser kortet også piktogrammer for overnatningssteder, attraktioner, strande, indkøbs- og forplejningsmuligheder med mere

På Skiveegnen er der en fantastisk rig og varieret natur, som for størstedelens vedkommende er tilgængelig via vandreruter ved fjord, å og søer på heder og i skove og selvfølgelig i det helt unikke molerlandskab på Furs nordkyst. Den nye folder indeholder 53 vandreruter .

De seneste år er der på Skiveegnen også etableret en del individuelle rideruter, der lige så stille er i færd med at blive bundet sammen til et stort sammenhængende net godt hjulpet på vej af stor velvillighed hos både private lodsejere og Skive Kommune. Der er samtidig etableret overnatningsmuligheder for heste og ryttere, hvis rideturen skal strække sig over flere dage.

Det nye kort kan hentes hos Turistbureauet i Skive og hos mange af Skiveegnens turismeaktører.