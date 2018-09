Nyt liv i Tanken i Stoholm

STOHOLM 15. september genåbner den tidligere Go'on tankstation i Østergade i Stoholm.

Og det gør den under et nyt navn helt uden dikkedarer.

Den kommer simpelthen til at hedde Tanken i Stoholm.

Ny indehaver er 52-årige Gert Johansen, der kender Fjends-egnen og dens befolkning godt. Han er således gammel Dommerby-dreng og bor i dag i Skive.

Han har senest arbejdet som plasttekniker, men har her på egnen også gennem en årrække været kendt som en særdeles aktiv frivillig i nordfjendske foreninger og til festivaler i Skive, hvor han også har været barchef på Beach Party.

Gert Johansen oplyser, at Tanken i Stoholm i udgangspunktet kommer til at rumme de samme tilbud som tidligere med både tank, kiosk, grill, bodega og spillehal.

Hele baduljen er i gang med at blive indrettet i nye farver og med nyt inventar, og Gert Johansen kan afsløre, at der bliver ændret lidt på menuen.

For eksempel vil han introducere en ny Stoholm Burger baseret på 99 procent ren oksekød.

Bodegaen kommer til at holde åbent til midnat fredag og lørdag, men Gert Johansen kunne yderligere godt finde på at arrangere nogle øl- og vinsmagninger, lige som han på længere sigt kunne forestille sig, at et lokale på godt 50 kvadratmeter inde bagved bliver indrettet som gildesal.

Gert Johansen kommer selv til at være der i hverdagen på Tanken i Stoholm, hvor han også vil få assistance af syv unge mennesker.

Tanken i Stoholm åbner officielt lørdag 15. september klokken 15, hvor Gert Johansen byder byens borgere indenfor til et glas.