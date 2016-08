Nyt madprojekt på Mønsted skal forebygge fedme

Frem til jul spiser de yngste børn på skolen hver onsdag et sundt og gratis måltid mad sammen i spisefrikvarteret.

Det sker dels for at forebygge, at nogle af børnene på sigt bliver overvægtige, dels for at sætte fokus på, at sund mad giver bedre indlæring og så er det også meningen, at børnene skal have en hyggestund sammen omkring maden.

Forleden var det så dag t for det nye pilotprojekt. Her var det 6 elever fra indskolingen, der sammen med lærere og nogle bedsteforældre stod for tilberedningen af dagens middagsmad: Pitabrød med forskelligt sundt fyld som blandt andet rå grøntsager, skinke, ærter og tun.

Louise Møller Hansen er lærer på skolen og initiativtager til projektet, der udsprang af et tværfagligt caf-møde omkring sundhed.

- Vi håber, at børnene får lyst til at prøve nye og sunde grønsager. Nogle børn får måske det samme med i madpakken næsten hver dag, så det sundhedsmæssigt kan gå hen og blive noget ensartet. Projektet fortsætter indtil jul og til den tid har alle elever fra 0- 3. klasse på skift været i køkkenet, fortæller Louise Møller Hansen.

Projektet, der har fået navnet Muskelmad blev skudt i gang af foredragsholder Frede Bruner, som i børnehøjde fortalte børnene om sund mad og om de 5 kostråd.

- Stod det til mig fik børnene et måltid mad på skolen hver dag. På den måde sikrede man sig, at alle fik sund mad og dermed lige muligheder for at lære. Vi ved, at på landsplan er der børn hvis madpakke måske kun består af en toast og vi ved også, hvor meget sund mad og god søvn betyder for evnen til at tage imod læring, sagde Frede Bruner.

Projekt Muskelmad har fået 55.000 kroner fra Viborg Kommune og på denne første dag fik børnene i køkkenet hjælp fra Pernille Vejlbjerg Jensen, der er sundheds- og forebyggelseskonsulent hos Viborg Kommune.

Hun understreger at der ikke er nogen former for løftede pegefingre knyttet til projektet.

- Men vi ved, at der på landsplan kommer flere og flere overvægtige børn og håbet er at initiativet kan være med til at give børnene på for eksempel Mønsted skole nogle sunde vaner, så man ender med at forebygge fremfor at helbrede, fortalte Pernille Vejlbjerg.