Nyt rengøringsfirma for fjandboerne

FJENDS Den 1. september ser et nyt rengøringsfirma dagens lys i lokalområdet.

Det sker, når Thora Damsgaard starter firmaet Thoras Rengøring, hvor hun tilbyder rengøring hos såvel private som hos virksomheder.

52-årige Thora er oprindeligt udlært som butiksassistent i en boghandel. De sidste mange år har hun også haft deltidsjobs med rengøring, ofte kombineret med administrativt arbejde. Arbejdspladserne har blandt andet været hos læger, psykologer, tandlæger, fysioterapeuter og flere virksomheder, primært i Viborg.

- Senest har jeg været 9 år hos 3F i Viborg, fortæller Thora, som føler en stor glæde og tilfredsstillelse ved at levere et godt stykke arbejde. Uanset om opgaven har været med rengøring eller med administration.

Drømmen om eget rengøringsfirma er ikke ny, men har tværtimod ulmet i en årrække. Og den 1. september skal skibet så sættes i søen.

Thora bliver sin egen arbejdsgiver og dermed den eneste, kunderne møder, når de skal have hjemmet gjort rent.

- Man skal have tillid til det menneske, der gør rent i ens hjem, og den tryghed vil jeg gerne give kunderne, fortæller Thora, som altid indleder en ny rengøringsaftale med et besøg og en uddybende samtale.

Hjemmevant i Fjends

Selvom bopælen hedder Viborg, så færdes Thora hjemmevant i både Nord- og Sydfjends.

Allerede som barn lærte hun Nordfjends rigtig godt at kende. Dels boede hun der i en periode sammen med sine forældre, dels kender hun egnen gennem sin farmor og farfar, Dine og Niels Fenger i Stårup.

De seneste ni år har Thora også haft en særlig tilknytning til Stoholm, hvor hendes mand fysioterapeut Ib Damsgaard driver Damsgaard Fysioterapi og Træning.

- Jeg arbejder hos Ib to dage i ugen, hvor jeg dels gør rent i klinikken, dels laver det administrative arbejde for ham. Det er i virkeligheden en fantastisk kombination, fordi man har et job med noget til både hovedet og til kroppen, siger Thora Damsgaard.