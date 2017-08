Nyt samarbejde i Mønsted skal få flere børn til at bevæge sig

Med start den 29. august skal et nyt forløb i Mønsted give flere 4-6 årige børn smag for idrætten og det fællesskab, der følger med.

Vejen skal gå via et nyt projekt, hvor omkring 50 af børnehavens større børn tre gange om ugen præsenteres for forskellige idrætsgrene i Østfjendshallen i Mønsted.

Det nye projekt løber foreløbig over 12 uger med halvanden times idræt i hallen mandag og tirsdag formiddage samt onsdag over middag.

Projektet fortsætter herefter i et nyt forløb på 12 uger til næste forår, hvor man slutter af med, at børnene deltager i Kalkmineløbet den 10. maj.

Bag initiativet står Frank Mikkelsen, trivselspilot og halinspektør. Sammen med Mønsted Børnehus, skolen og idrætsforeningen har han strikket forløbet sammen, og der lægges i første omgang ud med tre uger med håndbold,hvor Dansk HÅndbold Forbund, DHF, kommer med sit motiveringsprogram Trille - Trolle. Om onsdagen er undervisningen lagt i hænderne på personale fra Mønsted Børnehus samt elever fra Mønsted Skoles valgfagshold for kommende frivillige og trænere i 7.-9. klasse, Også forældre, der har tid og lyst til at give en hånd med, er velkomne.

Senere præsenteres børnene for henholdsvis folkedans, gymnastik og fodbold, alt sammen på børnenes præmisser.

- Selvom vi i Mønsted har tradition for at rigtig mange børn og deres forældre dyrker idræt, så vil vi også gerne lykkes med at få de sidste børn med også. Vi ved jo, at der stadig er familier, hvor man normalt ikke går til sport, fortæller Frank Mikkelsen.

Han kalder selv projektet for Sport på Tværs for børn og understreger, at det nye forløb ikke handler om at få nye medlemmer til idrætsforeningen men at gøre børn interesserede i sport og dermed får glæden ved at bevæge sig.

Projektet har fået 49.000 kroner fra Viborg Kommunes forebyggelsespulje, men Frank Mikkelsen håber at projektet til næste efterår kan stå på egne ben og fortsætte uden økonomisk støtte. Samtidig peger han på, at initiativet falder helt i tråd med Viborg Kommunes nye idrætspolitik, hvor målet er at 75% af kommunens borgere skal være være idræts-aktive inden 2025, heraf 50% i en forening.