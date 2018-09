Nyt selskab for håndbold i Stoholm

HÅNDBOLD Der har været kontrakthåndbold i Stoholm før. Og det bliver der igen nu. Stoholm IF Håndbold er således på trapperne med et nyt selskab, der skal sikre, at der kan skrives kontrakter:

- Men vi gør det ikke for at alle spillere her skal have kontrakter. Vi gør det først og fremmest, fordi det så bliver muligt for os at indgå i et samarbejde med andre klubber og at låne og leje spillere, fortalte næstformand i Stoholm IF Håndbold, Allan Pedersen, før søndagens første kamp på hjemmebane i denne sæson.

Stoholms førstehold for herrer spiller i denne sæson i 1. division - selv om holdet reelt rykkede ned sidste sæson. Men Stoholm blev inviteret tilbage til det gode selskab på grund af en konkurs.

Det har dog været svært at skaffe spillere nok til det lokale hold, da mange spillere allerede nåede at forlade Stoholm efter den formodede nedrykning.

God opbakning

Der var god stemning på tilskuerpladserne søndag eftermiddag til kampen mod Otterup. Stoholm startede godt - og var med til der var et kvarter tilbage af kampen. Så fik Stoholm pludselig svært ved at score, mens Otterup pløjede en del kontramål ind.

Slutresultat blev 24-31 i en kamp, som publikum nok mest vil huske for to meget larmende Otterup-fans med stortrommer - og så hjemmeholdets »oldie, but goodie«, Per Ryberg, der blev kampens spiller og scorede seks flotte mål for hjemmeholdet.

Træner Allan Kjær fortalte inden kampen, at en del skader og generelt mangel på spillere gør, at Stoholm er lidt bagefter med kamptræning. Men der var mange gode takter - holdet kæmpede godt, så det virker som om, at der er potentiale.

Og nu får man måske mulighed for at hente et par ekstra spillere til klubben, når det igen bliver muligt at skrive kontrakt.