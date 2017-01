Nyt Sparkær-løb trækker udenbys løbere

Det er samtidig første gang, der afvikles et officielt løb i Sparkær, hvor der også bliver mulighed for at gennemføre enten halvmaraton eller maraton og derfor er der allerede tilmeldt løbere fra blandt andet Ribe, Ikast, Skanderborg, Randers og Bjerringbro.

Det fortæller tovholder Jens Buhl Christensen fra Sparkær.

Han arrangerer løbet i samarbejde med andre lokale løbere samt Sparkær Idrætsforening

- Der er tale om et rundeløb på en 5,28 km lang rundstrækning og ruten foregår overvejende på mark- og grusveje. Deltagerne kan vælge at løbe op til 8 runder, hvilket svarer til maraton, men det er helt frit om man løber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 runder, forklarer Jens Buhl Christensen.

Arrangørerne håber at også mange lokale vil prøve kræfter med rundeløbet, der afvikles samtidig med afslutningen på halvmaraton og maratondistancerne.

Der er start og mål ved klubhuset på Enrico Dalgasvej, hvor der er mulighed for bad og omklædning samt efterfølgende socialt samvær.