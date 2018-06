Nyt tag på Billingescenen i disse uger

Taget på bygningen skal skiftes ud, og i lørdags startede en gruppe frivillige på det varme arbejde. Selvom det kun er syv år siden, man tog Billingescenen i brug, har det nemlig vist sig, at bygningens græstag ikke er en holdbar løsning.

Regn i større mængder trænger ganske enkelt gennem taget og ned på scenen.

- Syv år er jo ikke lang tid, før taget skal skiftes ud, men nu får vi en løsning, der gerne skulle holde i mange år, fortæller Mogens Frederiksen, formand for Billingeparkens bestyrelse.

Det nye tag kommer dels til at bestå af et underlag i træ, dels af en stærk og tæt belægning af det såkaldte rephanol.

Også taget på lydskuret skal skiftes ud i samme ombæring.

Går alt efter planen og holder det gode vejr, regner Mogens Frederiksen med at arbejdet kan være færdigt, før Billingefesten tager sin begyndelse.

- Ellers må vi forsyne scenetaget med en midlertidig pressening, fortæller Mogens Frederiksen.

Bestyrelsen har fra den lokale støtteforening i Sparkær modtaget 45.000 kroner ud af de cirka 65.000 kroner, som man vurderer at arbejdet vil koste.

- Vi har også søgt Borgerforeningen om penge, og det er klart vores fornemmelse, at de er positive. Kommer vi til at mangle et beløb i at få enderne til at nå sammen, ved vi, at vi kan søge støtteforeningen igen, fortæller Mogens Frederiksen.

Formålet med Støtteforeningen for Sparkær er blandt andet at støtte fremtidige arrangementer på Billingescenen og hjælpe til med vedligeholdelse af scenen.

Indtægterne kommer blandet andet fra frivilligt arbejde ved blandt andet Skive Festivalen.