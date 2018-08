Nyt tilbud for pårørende til langvarigt syge

Kurset Indsatsen er målrettet alle voksne pårørende til syge. Det kan være en partner, forældre, søskende eller en nær ven, der er ramt af sygdom fx kræft, depression, blodprop eller demens. På kurset får deltagerne redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden har de pårørende stor gavn af at møde ligestillede, der forstår deres udfordringer og problemer, og som er i sammen situation som dem selv

Hvis pårørende til mennesker med for eksempel demens, kræft, depression eller KOL, forbliver raske, kan de fortsat passe på sig selv, være aktive på arbejdsmarkedet og hjælpe deres nærtstående.

Sådan beskriver en kursist sit udbytte af pårørendekurset: Jeg kom på kurset og var helt nede i kulkælderen. Men efter kurset er jeg mere, som jeg var før. Jeg er blevet mere selvstændig, initiativrig og har større overskud og glæde ved livet.

En anden kursist siger om sit forløb: Kurset gjorde, at jeg tillod mig selv at have de følelser, jeg havde haft. Hvis jeg på forhånd havde forstået det der med at passe på mig selv, så havde hele forløbet været nemmere.

En stor andel af pårørende føler sig deprimeret

750.000 danskere er pårørende til en ældre med alvorlige helbredsproblemer. Hvis alle pårørende uanset alder medregnes, er antallet formodentlig langt højere. En undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, mens en ud af tre føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Hver femte oplever ligefrem, at de er blevet kronisk syge af belastningen.

Du kan se mere om kurset på www.sundhedscenter.viborg.dk