Nyt udvalg er kærkommen

I Viborg Landsbysammenslutning har vi med stor glæde konstateret, at et Landdistriktsudvalg nu er en realitet i og for Viborg Kommune.

Stort tillykke til landdistrikterne og Viborg Kommune med det nye udvalg. Det er vi ganske sikre på bliver et stor aktiv for alle parter.

Landsbysammenslutningen har ikke lagt skjul på, at et landdistriktsudvalg har været et stort ønske fra vores side. Vi tror det bliver godt i arbejdet for at skabe en endnu mere sammenhængende kommune, og vi ser frem til at arbejde tæt sammen med udvalget om dette.

Vi takker for den lydhørhed der har været i det nye byråd har været en bevågenhed på yderligere fokus på rammerne og udviklingen for landdistrikterne i en sammenhængende kommune. Det er en god ting for synergi der skal give et afkast for hele kommunen. Det er vi sikre på i Viborg Landsbysammenslutning giver en god høst med udsigt til et godt udbytte-