Oase i fjordkanten

HJARBÆK Der er lækre specialiteter på hylderne. Både til madlavning og til at drikke.

Men der er også engelsk porcelæn, italienske tasker og polsk keramik.

Hannah Remme og Arne Jensen startede for 12 år siden webbutik, Butik Remme samt Hjarbæk Bed & Breakfast. De flyttede også selv ind på adressen på hjørnet af Hjarbækvej og Sønderside - og her gjorde de stedet til en lille oase, som mange turister og lokale nu påskønner.

Hannah og Arne manglede et fælles projekt dengang for 12 år siden. De havde hver især travlt med en masse. Men ikke sammen. Og det lavede deres nye liv i Hjarbæk om på, og de har aldrig fortrudt.

De driver nu både butik, webbutik samt Bed & Breakfast med en lille ferielejlighed samt et enkelt dobbeltværelse:

- Ja, det er ikke en stor Bed & Breakfast - til gengæld er det godt besøgt. Vi lægger stor vægt på personlig service, siger Hannah Remme.

Vi møder hende i haven i Hjarbæk - et sted der også er åben for kunderne. Her kan man eksempelvis sidde med en god kop kaffe eller en frokost og nyde synet og den hyggelige stemning - Den hemmelige Cafe kalder de selv gårdhaven.

Havetøj til kvinder

Haven rummer også mange ting, som man kan købe. Fra butikken og webbutikken sælger man blandt andet Garden Girl, som er smart og praktisk havetøj designet specielt til kvinder:

- Mange kvinder interesserer sig for haven og arbejder i haven. Og så vil de selvfølgelig gerne have noget tøj og udstyr, der er designet til dem, fortæller Hannah.

