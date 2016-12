Også nytårsbadning i Birkesø i år

På facebooksiden Nytårsbadning i Birkesø inviterer folkene bag ideen alle, der har lyst, til at møde op fredag den 30. december ved søbredden til en dukkert. Har man ikke mod på det iskolde gys må man også meget gerne bare komme og kigge på og være med til at hygge og ønske hinanden godt nytår, lyder opfordringen på siden.

Det er efterhånden fem år siden at vandhunde fra Mønsted, Sparkær- og Stoholm-området fik ideen til at mødes for en hurtig dukkert hvert år den 30. december.

Sidste år sprang det hidtil største antal nytårsbadere i det kolde søvand og kigger man på landsplan er vinterbadning blevet stadig mere og mere populær.

Så mon ikke også der findes en del friske fjandboere, der springer i baljen denne gang? Noget tyder på det.

Denne gang lover arrangørerne også mulighed for at prøve en svedehytte efter det kolde gys.� Der bliver tændt bål til medbragte popcorn & kiks med skumfiduser

- Så tag familien med til en hyggelig formiddag, lyder opfordringen.��