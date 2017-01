Tirsdag den 7.februar på Fjandbohus fortæller arkitekt Sten Krarup fra Kolding om at være ægtefælle til en dement og de udfordringer, det giver.

Efter 30 års ægteskab fik hustruen som 59-årig diagnosen Alzheimers Sygdom. Foredraget koncentrer sig om den ny virkelighed for samlivet gennem de følgende fem år i og uden for hjemmet samt næsten ni år på plejehjem.

En sygehistorie, som kan synes meget privat, noget mellem min kone og jeg. Alt det man ikke taler om. Alt det man holder for sig selv. Når jeg vælger at stå frem, er det i håbet om at kunne hjælpe andre til at forstå, hvad der kan ske, når demens slår ned i ens familie, blandt venner og bekendte eller arbejdskolleger., fortæller Sten Krarup forud for sit foredrag.

Prøv at forestille jer alle de misforståelser, som opstår mellem ægtefæller, når den ene part ikke mere forstår sprogets nuancer, ikke forstår ironi eller humor og selv er blevet dårlig til at udtrykke sig. Når den syge har glemt, at hun ikke kan huske, hvad hun lige har sagt!

Jeg har til tider følt mig som dobbeltagent i forhold til min kone og hendes sygdom, en mærkelig sygdom. En sygdom, som tilsyneladende vender op og ned på alt tillært, på alt logisk, på alt menneskeligt, men hvor kærligheden til den, man elsker, kræver rollen som dobbeltagent. Det var det sværeste at skulle lære at tale med to tunger, at skulle lyve for hende. Skjule, at man træffer aftaler bag hendes ryg, at hun spørger, og du er nødt til at svare forkert, fordi ...

Uretoucherede dagbogscitater og refleksioner skildrer store og små begivenheder gennem tretten år, fra kaos i hovedet og konsekvens for arbejdsliv og karriere til brug af B-, C- og D-skåle, bleinformation, sidste gang sammen i sommerhus og til trafikuheld, 1. maj og fødselsdage på plejehjemmet.

- Jeg støtter mig til mine dagbogsnotater, som jeg skrev af to grunde. For det første skrev jeg hændelsesforløbet ned, for at jeg over for behandlingssystemet kunne fastholde, hvad der skete og hvornår. For det andet skrev jeg for at hjælpe mig selv, når det var sværest.