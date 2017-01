Josefine Vesterherup er oprindeligt fra Skive – nu bosat i Holstebro – og er født i 1995.

Hele sit liv har hun været barn af en alkoholiker. Siden 2014 har hun holdt foredrag om at være barn af en alkoholiker, ved siden af sit studie. Foredraget tager publikum helt tilbage til barndommen og Josefine fortæller blandt andet om forældrenes skilsmisse og hvordan hun fik en meget voksen rolle i en alder af 10 år.

Her hører man også om, hvordan hun i mange år har følt sig skyldig over sin fars misbrug, og hvordan hjælpen udefra var ikke eksisterende. Vi bevæger os videre til et afgørende år på efterskole og herefter videre til gymnasiet, hvor en angstlidelse rammer og overtager hele Josefines liv. Slutteligt får publikum et indblik i, hvor Josefine er i sin proces i dag, og hvad hun stadig mangler at arbejde på.

Foredraget inviterer publikum med på en rejse igennem facader, skyldfølelse, angst, styrke og vigtigst af alt; tilgivelse. For hun fortæller nemlig, hvordan hun har lært at tilgive sin far for hans misbrug. Foredraget giver rig mulighed for snak og spørgerunde, hvor intet er for småt til at blive taget op.