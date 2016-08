Open by Night i Stoholm sprænger alle rammer

Ikke mindre end 690 motorcykler havde fundet vej til det traditionelle MC-træf torsdag aften til Open by night i Stoholms festuge.

Faktisk var Vestergade ikke lang nok, så blandt andet P-pladsen bag Sparekassen Kronjylland også måtte inddrages. Efter en våd opstart på festugen ved kræmmermarkedet lørdag, må man sige, at vejrguderne blev mere og mere feststemte i løbet af ugen.

Det gode vejr kombineret med brølende Harleyer, duften af grill, fadøl i stride strømme og gode tilbud i butikkerne, var den perfekte opskrift på et vellykket Open by night arrangement.

Arrangementet startede sidst på eftermiddagen, hvor Stoholms stærkeste barn skulle findes. Fem friske drenge og piger tog udfordringerne op, og dystede i tre discipliner. Resultatet blev en flot sejr til Iben foran Nikita, Lasse, Silas og Malthe. Senere skulle Stoholms stærkeste mand kåres, og dysten skulle afgøres blandt 8 mand her i blandt vinderen fra sidste år Jeppe Kristensen. Det blev en tæt kamp i 3 discipliner hvilket omfattede monsterstore dæk og trækning af et helt tog propfyldt med glade børn. Resultatet blev at Jeppe Kristensen fortsat kan kalde sig Stoholm stærkeste.

På andenpladsen kom Rene Fallesen og 3. pladsen blev delt mellem Kasper Kristensen og H.P. Løhr.

Det var således en flot trætte men glade arrangører, der kunne puste ud i aftenvarmen.

