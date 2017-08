Oplev Skandinaviens største træf for militærhistorie

Veteranentusiaster, nostalgikere og alle andre kan få sig en på opleveren, når der fredag den 18. og lørdag den 19. august inviteres til Classic Military Show på Finderup Øvelsesplads.

Mere end 400 udstillere fra 6 forskellige lande har meldt deres ankomst til Camp Tovby, hvor publikum i alle aldre kan gå op opdagelse i militær-historien.

Det er Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening, der arrangerer hvad de selv betegner som Skandinaviens absolut største træf for mere end 200 historiske militærkøretøjer, materiel og levendegørelse af soldaterliv gennem tiden.

Udover at studere de mange historiske køretøjer, kan man kigge på materiel fra Forsvaret og opleve spændende temaområder med miljøer fra 2. verdenskrig, fra Den kolde krig og fra internationale operationer i nyere tid. Det sker med levende historie-formidling, hvor mange udklædte aktører er med til at gøre historierne særdeles levende.

Spræng en bro

Blandt de mange deltagere er også det lokale Hjemmeværnskompagni Kongenshus, som i forvejen holder til på øvelsesterrænnet i Finderup.

- Udover at hjælpe med mange praktiske opgaver ved arrangementet står vi også for forplejning og indlogering af en gruppe garderhusarer og deres heste samt 13 livgarder, der alle deltager i træffet, fortæller Poul Vester fra kompagniet.

Det er også hjemmeværnskompagniet, der arrangerer fredag aftens feltgudstjeneste i det fri med feltpræst Mariann Dyrberg Christensen, som til daglig er præst i Hanstholm. Kompagniet har desuden sin egen stand, hvor publikum kan prøve kræfter med en såkaldt tænd-dynamo og dermed starte en fiktiv sprængning af en lokal bro.

Classic Military Show er for hele familien og samlede ved et lignende arrangement for to år siden mere end 5000 mennesker. Der er gratis adgang og der vil på begge besøgsdage være indsat gratis bustransport mellem parkeringsområderne ved Holstebrovej og udstillingsområdet.