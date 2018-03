Oplev spændende middelalder på Hjerl Hede

På Frilandsmuseet findes Danmarks nok ældste landhus. For 500 år siden boede langt de fleste danskere på landet, men de har desværre ikke efterladt mange spor af, hvordan de boede. I 1928 var Hjerl Hedes stifter og Nationalmuseet heldigvis vågne, da Vinkelgården ved Viborg kom til salg. Derfor står Vinkelgården, som er bygget af træ, der er fældet i 1546, på Frilandsmuseet Hjerl hede i dag.

Kirken på Hjerl Hede blev bygget i 1950erne. Der er altså ikke tale om en gammel kirke, der er blevet flyttet - men et forsøg fra museets side på at bygge en landsbykirke, som den kunne have set ud i 1100-tallet. De fleste af landets landsbykirker er netop bygget i 1100-tallet, men næsten alle er siden ombygget i større eller mindre grad. På Hjerl Hede står kirken, som den ville have set ud, da den var ny.

I Påsken sætter man fokus på Middelalderens håndværk på Hjerl Hede. Middelalderen var en tid, hvor troen fyldte meget i danskernes bevidsthed. Derfor fortælles der om tro og overtro. Der var god brug for de højere magter til at beskytte mennesker imod sygdom, død og ulykke. Men også til at sikre kærlighed, børn og glæde.

Påsken var i middelalderen de kristnes vigtigste fest. Den dag i dag er påsken den væsentligste højtid for katolikkerne. I mangen sognekirke havde man i middelalderen relikvier, som kunne bringe menigheden i forbindelse med Kristus lidelser i påsken. Det kunne for eksempel være knogler eller tøjstumper fra helgener eller en splint fra Jesus kors.

Hjerl Hede får besøg af Smeden og Hans Kone samt en skare af udvalgte og engagerede håndværkere og formidlere, som vil lede publikum ind i middelalderens traditioner og håndværk: - Jeg hører så mange mennesker undre sig over alt det, de kunne i middelalderen siger Smeden - men i virkeligheden kunne de meget mere dengang med deres hænder, end vi kan i dag. Vi har meget at lære af middelalderens mennesker og deres snilde og opfindsomhed, siger han.

Man kan også lære mere om garn og vævning, om bånd og bændler, om sko og tasker og man kan høre om at brodere på middelaldervis. Der vil være mulighed for at prøve kræfter med læderet, træet og garnet. Middelalderens håndværk præsenteres i museets visitorcenteret som er indenfor.

Har man mod på at komme ud, så kan man følge den traditionelle æggejagt. Jagten fører ind i to bygninger, som kan vise gæsten Danmark for mere end 500 år siden.