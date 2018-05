Oplevelsesrig uge i Nordfjends

"Det er spændende, men klamt med fx fjer og kød på knoglerne. Jeg holder mig lidt væk, men det er sjovt på afstand", lyder det fra en nysgerrig elev.

Når ungerne ikke gider andet end at sidde og stene computer, mobil og Netflix, er man som forælder slem til at kaste sig ud i lange historier om de gode, gamle dage, hvor man blot skulle have en vandpyt at pjaske i for at more sig i timevis. Et hævet øjenbryn er ofte den eneste reaktion, man får for den gode historie.

Det handler om nærvær, sammenhold og nye udfordringer, når man som familie skal lave mad over bål og nyde naturen sammen Vi kender det godt vi som forældre vil så gerne, men i en presset hverdag, kan det være svært at finde overskudet til de gyldne stunder som oplevelser I naturen - helt nede på jorden. Oplevelser der ikke kan købes for penge. men som vores unger kan huske altid.

Onsdag eftermiddag tog Natur & Ungdom Nordfjends initiativet til endnu et spændende og lærerigt eftermiddagsarrangement i Ørslevkloster. VILD MAD arrangementet var VILDT FEDT og gik over alt forventning. Hele 28 tilmeldte elever fra Ørslevkloster Børneunivers blev hentet glade og forventningsfulde efter skole.

Naturvejleder og ansat ved Natur og Ungdom Klostermølle Silkeborg, Thomas Holgaard var endnu engang tovholder, på en oplevelsesrig eftermiddag i de smukkeste rammer man kunne forestille sig i den gamle klosterskov, Kvindsnapskoven. hvor anemoner og den netop udsprungne bøgeskov kappedes om sollyset på en skyfri himmel.

Efter en indledende introduktion og naturformidling om fasaner og naturen på Nordfjends, blev eleverne inddelt i mindre grupper, hvorefter grønsager og vildt blev gjort klar til den helt store Fasanvildtgryde. Der blev også tid til at snitte, tumle i skoven og bare hygge ved bålet - og afslutningsvis spisning ved vikingeshelteret Snekken, hvor også forældre var nysgerrige på, hvordan sådan en fasanvildtgryde mon smagte Samtidig med at forventningerne til morgendagens kommende fisketur blev et ihærdigt samtaleemne.

Kystfiskekursus på Lundø.

Torsdag eftermiddag blev der afholdt kystfiskekursus på Lundø, hvor Natur & Ungdom Nordfjends ligeledes var arrangør denne gang kunne foreningen tilbyde et spændende fiskekursus, som iøvrigt nød rigtig flot opbakning fra flere dele af nord- og midtjylland.

Kursus instruktøren var den erfarne Mads Birkholt, naturvejleder og instruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund, og ikke mindst regelmæssig deltager i DM i fluefiskefri mv.

Begivenheden startede kl. 17.00, hvor et helt hold af forventningsfulde og glade lystfiskere samledes ved Jelse Odde. Efter et grundigt oplæg fra Mads Birkholt om fisketeknik, vejr og vind, samt fiskehotspots, begav man sig afsted ud til kysten. Vinden var i vest og bidende kold, men heldigvis har man på Lundø tap altid mulighed for at finde læ på enten øst- eller vestsiden af øen. På trods af ihærdighed, blev der ikke fanget havørreder der overholdt mindstemålet, og måtte derfor genudsættes- men hyggeligt var det, og aftenskumringen blev nydt i strandkanten, hvor man satte sig til rette i marehalmen med en god kop kaffe, og nød hinandens selskab indtil solnedgangen satte punktum for en fantastisk naturoplevelse på Lundø tap.