Opstillingsmøde og generalforsamling hos socialdemokraterne i Fjends

- Eftersom socialdemokraterne i Fjends ikke har været repræsenteret i byrådet i de sidste 2 perioder, bliver det et meget interessant opstillingsmøde. Vi forventer og tror, at det vil lykkes at få valgt mindst 1 kandidat ind i det nye byråd, fortæller formanden for Socialdemokraterne i Fjends, Else Pedersen fra Spakær.

Traditionen tro har lokalafdlelingen inviteret repræsentanter fra såvel folketinget, regionsrådet som byrådet til at fortælle om deres politiske liv.

- Folketingsmedlem Karin Gaarsted giver en interessant beretning fra Tinge. Regionsmedlem Ole Jepsen fortæller om arbejdet i regionsrådet og kommer sandsynligvis også med nogle betragtninger vedr. Bent Hansens meddelse om, at han ikke genopstiller. Vi forventer, også at Ole Jepsen fortæller lidt om den nye spidskandidat til regionsvalget Anders Knau,fortæller Else Pedersen.

Borgmesterkandidat Per Møller Jensen beretter fra byrådet og kommer med betragtninger omkring det forestående byrådsvalg.

- Vi forventer en meget interessant aften, hvor vi både får god viden, inspiration til vores videre organisatoriske og politiske arbejde, slutter Else Pedersen.