Optiker kommer hjem i stuen og laver synsprøve

Grethe og Henry fra Stoholm bruger begge to briller. De er henholdsvis 89 og 88 år. Og de har netop gjort brug af Per Juels tilbud om at komme hjem til dem for at lave synsprøve i deres eget hjem.

Fjends Folkeblad tog med optiker Per Juel på hjemmebesøg hos Grethe og Henry Vestergaard i Stoholm:

- Det betyder da alt, at han kan komme til os, siger Henry Vestergaard, da vi spørger ham om besøget fra optikeren.

For Per Juel er der også en særlig fordel ved at lave synsprøve i folks hjem:

- Her kan jeg jo se, hvilket behov folk har. Jeg sætter ofte synstavlen op på fjernsynet - for så er der noget helt konkret at rette sig efter: Nemlig, hvilken styrke kræver det at se fjernsynet godt? Folk er jo også mere trygge i eget hjem - så også på den måde er det en rigtig god ting, fortæller han.

Per Juel beder Henry om at tage Kryds og Tværsen frem, så han kan teste hans læse-styrke.

Henry og Grethe fik begge nye briller for nogle måneder siden. Men Henry er usikker på, at om det er så godt, som det kan være.

Derfor laver optikeren en synsprøve på både det lange syn og læse-syn:

- Og det kan faktisk ikke blive meget bedre, Henry. Dit syn er på mellem 90 og 100 procent, forklarer Per Juel:

- Jamen, det er jeg da glad for. Men jeg oplever somme tider - især om aftenen - at det er lidt uskarpt, siger Henry:

- Det er meget vigtigt for ældre mennesker at have ordentligt lys om aftenen. I det hele taget er der for dårligt lys i mange danske. Men jeg kan se, at her hos jer har i godt lys. Og det er vigtigt. Lyset skal skinne ned på det, man skal se.

- Hvis det vil gøre dig mere rolig, så synes jeg, at du skal få en tid hos øjenlægen. Eftersom du er opereret for grå stær, så kan der jo godt være noget efterstær. Så jeg skriver lige nummeret op til øjenlægen, siger Per Juel, mens han afslutter Henrys synstest.

Per Juel tager både ud i private hjem - men også gerne til ældrecentre, plejehjem, institutioner og lign. Og han har special udstyr, så han også kan tjekke syn på demente og handicappede:

- Et godt syn er virkelig vigtigt for livskvaliteten. Derfor er det vigtigt, at ældre ofte får tjekket synet. Og kan jeg hjælpe ved at komme hjem til folk, så gør jeg gerne det, siger Per Juel, der er optiker med forretning i både Stoholm, Viborg og Karup:

- Og så er det jo bare genrelt hyggeligt at komme hjem til folk. Man får mange gode snakke, fortæller Per Juel.

Og for Grethe og Henry, der ikke længere har bil, er det en stor hjælp, når tingene kan foregå derhjemme. De får også blandt andet høretest og fodbehandlinger i hjemmet - og det er de meget glade for.