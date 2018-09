Optiker med et godt øje til Fjends

STOHOLM - Jeg overvejer at tage en dag mere fast herude.

Optiker Per Juel gør status over de første par år i Stoholm, hvor han etablerede forretning i 2016, og det er foreløbig gået så godt, at det godt kunne blive til mere.

- Der har været så meget efterspørgsel. Jeg er her hver tirsdag, men nu kan jeg også ofte tage fem timer herude en onsdag eller en fredag, siger Per Juel og giver et bud på, hvorfor han er blevet taget så godt imod.

- Folk her i Stoholm vil en. De har forstået det med, at vil du have lokale butikker i morgen, skal du huske at bruge dem i dag.

Med et andet syn på branchen end det herskende har Per Juel fundet sin egen niche ved at tage ud til kunderne der, hvor de er.

Det har han ikke alene gjort ved at etablere forretning i Stoholm og Karup i 2016. Han har taget konceptet et led længere ud ved også at tilbyde hjemmebesøg.

- Jeg har jo det speciale, at jeg også tager ud og laver hjemmesynsprøver. Jeg kan godt lide at komme hjem til folk. Der mærker du, at du gør en forskel. De er meget taknemmelige, hvis de for eksempel ikke selv kan komme ud. Hvis du skal til Skive eller Viborg med flex-bilen, så får du hurtigt brugt nogle timer. Så er det nemmere at ringe til mig. Og jeg har tit et par ekstrabesøg på vej hjemad til nogle, der er lidt dårligt gående eller noget, siger Per Juel.

Han er ikke i tvivl om, at det netop er den fleksibilitet, der har gjort det så let for ham at etablere sig i Stoholm.

- I morgen er jeg i Karup, men holder lidt tidligere derude. Så kører jeg herop, hvor der kommer en pige fra Mønsted, der har en øjenrecept og skal have nye briller. Så jeg har sagt: »Kan du være her kvart over fire, så kan jeg nå at køre fra Karup, og så kan vi mødes.« Og det er et godt billede på det med, at det hjælper at være fleksibel, siger Per Juel.

Jeg er bare mig selv

Han adskiller sig også på et andet punkt ved at have noget, der minder om en konsultation med faste aftaler.

Det lyder måske ikke så fleksibelt, men til gengæld er kunderne garanteret hans fulde opmærksomhed og nærvær, uden at der kommer andre rendende.

- Jeg plejer at sige, at det er mig, der tager imod, og det er også mig, der siger farvel, siger Per Juel, der ikke har nogen ansatte i hverken Viborg eller her.

- Jeg er bare mig selv, og man er oppe at slås imod Louis Nielsen og Synoptik, som er mastodonter og både ligger i Skive og Viborg. Dem vil jeg aldrig have en chance imod. Så jeg er den her lokale mand, og der er mange, der synes det er rart, at de lige kan gå herned, hvis de har en skrue løs, de lige skal have spændt, siger Per Juel og demonstrerer, at man godt kan besidde værkstedshumor, selv om man går alene.

I den lille forretning med moderne optikerudstyr skiller en lille, slidt kuffert sig ud.

Den er den direkte forbindelse tilbage til sidste gang, der var optiker i Stoholm, inden Per Juel slog sig ned.

Kufferten indeholder de prøveglas, som bliver brugt, når kunder skal have beregnet styrken af glas, og han har fået den af Kaj B. Christensen, tidligere optiker og urmager i Stoholm, der var kendt som Kaj Urmager og lukkede butikken i 2003.

- Så da jeg startede, kom han med den her, siger Per Juel.

- Den er over 50 år gammel, så det er lidt sjovt. Den er jeg utroligt glad for.