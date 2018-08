Ordblind, slagter og nu forfatter

Kis Baadsgaard fra Lånum er spændt. Spændt på den 10. august, hvor hun for alvor kan kalde sig forfatter. På denne dag udkommer hendes debut-roman Mørk Fortid.

Men det stod egentlig ikke i stjernerne, at Kis skulle blive forfatter. Hun er uddannet slagter og virkede som sådan indtil 2013, hvor slidgigt satte en stopper for det job. Der ud over er Kis Baadsgaard ordblind og har bøvlet med det hele livet.

Efter hun måtte stoppe på arbejdet, gik hun ned med en depression. Hun var hårdt ramt. Følte hun sad fast i et hul. Hun kom i samtaleterapi, fordi hun ikke kunne tåle anti-depressiv medicin.

Og så gav hun sig til at skrive:

- Jeg kunne mærke, at det var ved at gå rigtig galt. Jeg havde mange smerter, og min krop var nærmest lukket helt ned af medicin. Men så begyndte jeg at skrive.

- Jeg har altid vidst, at jeg havde en masse historier at fortælle.

- Jeg skriver, fordi jeg så har travlt med alle mulige historier oppe i hovedet - så jeg ikke har tid til at spekulere over al dårligdommen, fortæller Kis, da vi møder hende hjemme i huset lige uden for Lånum. Hun er fra lokalområdet - slægtsnavnet Baadsgaard er således fra Lundø.

Hun var så heldig at få kontakt med Rikke Andrup fra Nordjylland, der er bogblogger og var i gang med så småt at starte forlag. Og hun var vild med det, Kis havde skrevet. Så de bestemte sig for et samarbejde. Og det er gået så godt, at Kis nu selv har sat penge i Forlaget Nelumbo. Det skal være et forlag, der også har plads til forfattere, der ligesom Kis ikke kan følge den lige linie.

Men hvorfor så vælge at skrive erotisk litteratur?

- Jeg vil gerne skrive om det hele menneske. Komme rundt om hele livet ved min hovedperson. Jeg ville føle det underligt at stoppe ved soveværelsesdøren. Og så er det en genre, som jeg selv læser. Der er ingen tvivl om, at bøgerne Fifty Shades sparkede nogle døre ind og gjorde det legalt at læse erotiske bøger. Og man kan godt holde en høj standard i den erotiske litteratur - og der bliver skrevet mange virkelig gode bøger under det tema, siger Kis Baadsgaard, der håber, at folk vil tage godt imod Daniel, som er hendes første hovedperson. Efter ham følger de næste tre hovedpersoner, de næste tre bøger i serien. Og hvem ved - mon ikke Kis har mange flere historier at fortælle.

Bogen udgives officielt den 10. august og fejres med reception og signering i Viborg.