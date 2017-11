Overvældende interesse for valgmøde i Løgstrup

Og det blev et valgmøde, der kun til dels handlede om politik. Det handlede i højere grad om udviklingen af Løgstrup og omegn.

Det var tydeligvis et møde, som mange ville deltage i. Både fra Løgstrup, Hjarbæk, Kvols, Knudby og andre steder.

Det var de to lokale byråds-kandidater, Socialdemokratiske Dan Sauer Nielsen og Venstres Anders Jensen, der inviterede til mødet.

På mødet kunne man blandt andet høre om Boligselskabet Viborgs planer om at bygge 20 lejeboliger i Løgstrup.

Man kunne også høre Steffen Vestergaard og Kenneth Nielsens planer om at bygge seks nye boliger bag Sognegården i Løgstrup - og kunne i den forbindelse love, at det gamle kartoffelhus, som i mange år har været træls at se på, nu endelig står til at blive fjernet.

Et par oplægsholdere fortalte om udviklingen i Hjarbæk, mens borgerforeningens formand i Knudby, Birte Phillips, fortalte om udfordringer ved at være en lille lokalitet med en stor natur.

