På jagt efter 4423 demensvenner i Viborg Kommune

Fakta om demens

- Demens er ikke en naturlig del af alderdommen. Demens skyldes sygdom i hjernen.

- Mennesker med demens mister andet en hukommelsen, dag efter dag, en stor del af livet for eksempel.

- Det er muligt at leve et godt liv med demens. Du kan gøre det endnu bedre. Bliv demens ven, så vi skaber et demensvenligt Danmark.

- Oplysning om sygdommen bryder mange af de tabuer, der er knyttet an til sygdommen, både for den som er ramt af demens, men også for dennes pårørende!

- I Danmark lever op imod 90.000 mennesker med en demenssygdom. Der er ca. 14-15.000 nye tilfælde af demens sygdomme hvert år.

- Viborg Kommune har mange initiativer i gang på demensområdet, og har spillet en aktiv rolle i Demens alliancen.

En Demensven er:

- en person der, har besluttet at give en hjælpende hånd til et menneske med en demenssygdom. Det første skridt er at få viden om demens, som kan bruges til at hjælpe mennesker med en demenssygdom.

- den hjælpende hånd består af det, som du selv kan bidrage med. En venlig hilsen, en tålmodig hjælp, med at finde den rigtige bus, en gåtur i skoven, et ugentligt besøg derhjemme eller et opmærksomt spørgsmål til en person, der måske er faret vild. Du vælger selv. E lille indsats kan gøre en stor forskel.

- En Demensven rækker hånden ud, når man møder et menneske med demens i hverdagen fx derhjemme, i opgangen, på villavejen, i det lokale supermarked, på arbejdspladsen eller der hvor personen er kommet på afveje eller når der er brug for hjælp.