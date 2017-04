Påskeliljer og fjerpynt er kattens fjende

En af kattens fineste opgaver er at jage. Det ligger dybt i dens instinkter, og derfor sker det ofte, at pjuskede påskekyllinger med påsatte fjer bliver ofre for kattens leg. Det er vigtigt, at alle katteejere er opmærksomme på, at katten ikke spiser påskepynt, da det kan give fatale komplikationer.

- Hvert år i påsken skal mange katte opereres, fordi de har spist noget, de ikke kan tåle. Det er en rigtig kedelig og dyr situation at stå i som katteejer. Derfor skal man holde øje med, om katten leger med påskepynt, der kan give problemer, siger Sonja Karaoglan, direktør for Agria Dyreforsikring.

Men det er ikke kun påskepynt, der er til fare for katte henover påsken og foråret. Mange smukke påskeblomster kan føre til alvorlige forgiftninger, hvis katten spiser dem. Alle former for liljer er meget giftige og kan være dødelige for katte.

- Vi ser mange katte, der får forgiftninger, fordi de spiser planter, de ikke kan tåle. Flere løgplanter og blomster, der hører til i påsken, kan give livstruende skader, siger Sonja Karaoglan.

Katteejere bør derfor undgå at have påskeliljer og andre liljeplanter i haven og i hjemmet. Hvis du gerne vil pynte påskebordet med blomster, som ikke er giftige for katten, kan du blandt andet vælge orkideer.

Hvis du har mistanke om, at din kat har spist noget, den ikke kan tåle, skal du holde øje med, om katten kaster op, får diarré eller viser andre tegn på et forringet helbred, men også om den æder og drikker normalt.

Hvis katten ikke har det godt, bør du kontakte din dyrlæge. Forbered dig inden påsken ved at finde ud af, hvilke dyreklinikker i nærheden, der har længere åbningstider i helligdagene.