Påvirket motorcyklist kvæstet i solo-uheld

En 32-årig mand fra Stoholm-området fik brud på arme og ben, da han onsdag kort før klokken 21.00 fortsatte lige ud i en blød kurve øst for Sjørup og derfor kørte ud i rabatten, hvor han ramte et skilt. Herefter fortsatte han tværs over kørebanen og blev smidt af motorcyklen.

Manden blev indlagt på Regionshospitalet i Viborg men er udenfor livsfare.

Det viste sig at den 32-årige var spirituspåvirket og formentlig også påvirket af narko, da man på den forulykkede fandt en pose med en mindre mængde amfetamin.

Den 32-årige er i forvejen kendt af politiet for at køre spitituspåvirket og for narkokørsel. Han er derfor allerede frakendt sit kørekort til både bil og motorcykel.

Det oplyser Viborg Politi.