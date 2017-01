Panel skal smagsteste den kommunale ældremad

Venstres og Dansk Folkepartis medlemmer af ældre- og Sundhedsudvalget var ikke helt enige med de øvrige udvalgsmedlemmer, da politikerne på sit seneste møde besluttede at nedsætte et bredt sammensat smagspanel, som jævnligt skal smagsteste den kommunale ældremad.

Panelet skal smage på forskellige retter tilsendt fra Madservice Viborg, som er den kommunale leverandør af ældremad i Viborg Kommune, og panelets medlemmer får til opgave at bedømme den oplevede kvalitet.

Uenigheden opstod da politikerne skulle tage stilling til panelets sammensætning.

Her mente Karin Clemmensen og Anders Korsbæk fra Venstre sammen med Ove Kent Jørgensen fra Dansk Folkeparti, at samtlige medlemmer af byrådet skulle havde del i den opgave på lige fod med resten af smagspanelet. Men forslaget vandt ikke lydhørhed hos de øvrige udvalgsmedlemmer.

Man blev i stedet enige om, at hele Ældre- og Sundhedsudvalget fremover er en del af smagspanelet og ikke kun to medlemmer af udvalget, som der oprindeligt var lagt op til.

I en fælles mail til avisen skriver Venstre og Dansk Folkeparti:

Der har været megen debat om den kommunale ældremad i Viborg Kommune. Det har foranlediget skærpet fokus på området og flere tilfredshedsundersøgelser. Vores klare opfattelse er, at der er sket forbedringer. Men der kan altid videreudvikles og nytænkes. Generationernes smag og behag ændrer sig. Derfor er et bredt sammensat smagspanel en rigtig god ide. Vi synes kun, at det ville være rimeligt og naturligt, at hele byrådet blev en del af smagspanelet og fik mulighed for at prøvesmage den mad, vi serverer for vores ældre borgere.

Formanden for ældre- og sundhedsudvalget, Mette Nielsen (S) siger i den forbindelse til Viborg Folkeblad:

- Jeg synes, at det er naturligt, at panelet består af mennesker, der har berøring med de ældre, som skal spise på maden. Jeg betragter de borgerliges indvending som politisk drilleri i et valgår.

Når det er sagt, så glæder jeg mig meget over, at vi nu får nedsat dette panel. Vi ved, at ordentlig kost er vigtig, og vi ved også, at de daglige måltider betyder utrolig meget for de ældre og deres livskvalitet.