Pas på diesel på vejen

Vej og Park fra Viborg Kommune har netop været ude for at sprede sand hen over diesel-pletterne.

Midtjysk Brand og Redning fik anmeldelsen kl. 10.41.

Men til bilisterne er der blot at sige: Pas på, det kan være glat på disse bræmmer, der nu er dækket af sand.

- Sandet vil suge dieselen op - og det vil forsvinde med den næste regnbyge, oplyser man hos Midtjysk Brand og Redning.

Det vides ikke, hvem der har spildt dieselolien.