Penge til forlængelse af cykelsti til Birkesø på plads

Indenfor en overskuelig fremtid, måske allerede i år, kan cyklister køre på en cykelsti helt fra Gammelstrup og ud til Birkesø.

Det ligger fast efter at et knebent flertal i klima-og miljøudvalget torsdag nikkede ja til en medfinansiering af det udvidede cykelstiprojekt på 1,6 millioner kroner.

Beløbet stammer fra anlægsmidler, der oprindeligt var sat af til gennemførelsen af et større naturgenopretningsprojekt, hvor Birkesø er blevet genskabt som en såkaldt lobelie-sø. Her endte det imidlertid med, at projektet blev billigere end budgetteret.

Det forventes, at koste to millioner kroner at få anlagt cykelstien hele vejen ud til Birkesø. Teknisk Udvalg har tidligere drøftet sagen og er indstillet på at skyde de resterende 400.000 kroner i projektet, men her har man afventet indstilingen fra Klima- og Miljøudvalget. Og den er altså nu blevet et ja til en medfinansieringen.

Dermed er pengene på plads og cykelstien en realitet.

- Det er dagens gode nyhed, at det nu er lykkedes at finde pengene, så der kan komme en sikker forbindelse for cyklister ud til søen, siger Claus Clausen (V), lokalt byrådsmedlem af klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune.

Det var egentlig først planlagt at føre cykelstien fra Gammelstrup og omkring 800 meter ud mod søen for så at føre ned ad en privat fællesvej det sidste stykke ud til Birkesø. Den del af finansieringen var på plads, takket være penge fra den såkaldt Grøn Ordning og udløst af de tre store vindmøller, der er blevet opstillet ved Gammelstrup.

Men det viste sig imidertid, at der var et lokalt ønske fra en borgergruppe i Gammelstrup og Stoholm Borgerforening om at stien i stedet fortsætter videre langs Birkesøvej. Der var bekymring for, at mange af cyklisterne ville fravælge den private fællesvej og i stedet fortsætte ad den mere trafikfarlige Birkesøvej det sidste stykke ud til Birkesø.

- Den bekymring har jeg fuld forståelse for, siger Claus Clausen, der glæder sig over, at det lykkedes at finde et flertal i miljø- og klimaudvalget for at lade overskuddet fra restaureringen af Birkesø gå til cykelstiprojektet - og ikke til noget helt andet.

Udvalgets Mads Panny(A), Martin Sanderhoff (A)og Flemming Gundersen (Ø) undlod at stemme. Ikke fordi de ikke er tilhængere af cykelstien, men fordi de ønsker at præcisere at penge til Klima- og Miljøudvalget bør bruges til tiltag, der kan forbedre miljøet og klimaet, mens cykelstier bør finansieres af Teknisk Udvalg.

Claus Clausen fortæller, at Teknisk Udvalg har sat den formelle godkendelse af sin del af pengene til cykelstien på sit næste møde. Han tør dog ikke med sikkerhed sige, hvorvidt stien kommer i indeværende år.

- Men pengene til cykelstien er fundet. Det ligger fast, understreger han.