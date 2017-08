Perfekt SIF-åbning i serie 2

Stoholm IF-Fodbold fik en pointmæssig perfekt start på efteråret, da holdet søndag eftermiddag gæstede Struer Idrætspark. Et tæt opgør mellem to oprykkere faldt ud til fjandboernes fordel, og det glædede selvsagt træner Niels R. Jensen, da der efterfølgende skulle gøres status.

- Det var bestemt ikke alt, vi gjorde, som jeg vil have, det skal gøres. Men i disse korte og intense sæsoner er det uhyre vigtigt at komme godt fra land og få point på kontoen, så i det lys kunne det ikke være bedre. Vi skal arbejde på at blive bedre med bolden, og så skal vi være mere kyniske foran mål, når chancerne byder sig – og det gjorde de i Struer, kom det altså fra SIF-træneren.

Det var dog hjemmeholdet, der kom i front efter cirka et kvarters spil, da Stoholm-forsvaret ikke fik bolden ekspederet væk i tide. Dermed var serie 2 sæsonen ligesom skudt i gang, men gæsterne lod sig ikke slå ud, og med omkring 10 minutter til pausen var der gevinst. Per ”Unge” Jensen og Kristian Svendsen lavede det forarbejde, som Bo Pedersen flot udnyttede, og så var det lige, da dommer Arnt Nørgaard fløjtede de første 45 minutter af.

SIF fortsatte med at producere muligheder i 2. halvegs åbning, og det der skulle vise sig at være sejrsmålet kom i det 60. minut. Emil Blingedal sendte Mark Dalgaard Svendsen afsted, og Svendsen scorede til stor jubel for SIF’erne.

Der var chancer til at lukke kampen, men det skete ikke, og så overtog værterne styrepinden i en sådan grad, at slutfløjtet kom særdeles befriende. -

- Ja, vi må erkende, at vi var under pres i slutfasen – det skal ikke bortforklares. Som nævnt skal vi blive bedre i vores boldomgang, men jeg vil gerne rose alle spillere for at give alt og kæmpe fremragende, og det kommer man altså langt med – også i serie 2. Efterfølgende gik de fleste fidusstemmer til Per ”Unge” Jensen og Bo Pedersen, men Casper Drensborg gjorde det også godt i målet i Rasmus Højbjergs fravær, konstaterede Niels R. Jensen, der så et enkelt gult kort ramme Mark Dalgaard Svendsen i perioden i 2. halvleg, hvor SIF’erne var allermest trængt.

I en tætpakket kampperiode gælder det nu et møde hjemme onsdag aften d. 16. august kl. 19.00 mod MorsØ, mens der allerede to dage senere står lokalopgør på menuen, når SIF-Fodbold på udebane møder oprykningsfavoritterne fra Højslev Station fredag aften d. 18. august