Pihl, Pape og parallelmotorvejen

For ikke ret længe siden skrev Jens Rohde m.fl. i ret så nedladende tone, at al den snak omkring en fremtidig Hærvejsmotorvej kun var Kristian Pihls fatamorgana. Man glemte lige, at det så også måtte være tilfældet for den gamle socialdemokratiske Oberst Lund. Hvad der skete i kulissen hos Socialdemokraterne efter den svada, kan vi kun gætte på? Men piben derfra fik pludselig en anden lyd. Tak for det.

Trods profetier om fatamorgana og trods alle Jens Rohdes kilder tæt på og ind i regeringen kan vi nu konstatere, at Viborg står nævnt sort på hvidt i regeringsgrundlaget i forbindelse med forundersøgelse til en ny midtjysk motorvej. Meget glædeligt set med Viborg-øjne.

Især fordi vores borgmester lod sig besnære og nærmest solgte prioriteringen af en Hærvejsmotorvej for et medlemsskab i Business Region Aarhus - selvom motorvejsforbindelser via Viborg står som en målsætning i kommunes erhvervsstrategi.

Borgmesterens partifælle og nyudnævnte justitsminister, Søren Pape, udtaler, at det har været vigtigt for ham, at den omtalte linjeføring via Viborg blev skrevet ind i regeringsgrundlaget. Men der er ingen tvivl om, at Kristian Pihls til tider hårde og stædige benarbejde har banet vejen for, at det kunne lade sig gøre.

Det som af nogle blev betegnet som Pihls fatamorgana er nu politisk virkelighed på s. 39 i regeringsgrundlaget.

Nu kan man så håbe, at Jens Rohde og resten af tvivlerne i Viborg Byråd stikker piben ind.