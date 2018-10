Pizza og fisk i stedet for skole

VRIDSTED Når katten er ude, så fanger musene fisk. Eller noget.

Elever fra 3. og 4. klasse på Vestfjendsskolen startede fredag med et besøg på Dambruget Øster Højgaard ved Hagebro. Her skulle de selv fange den fisk, som de senere skulle have med hjem på skolen og tilberede.

Elever fra 9. klasse var på besøg på landbrugsskolen i Viborg. 7. klasse var taget på kanotur med præsten - og 8. klasse bagte pizzasnegle og pølsehorn på skolen.

På den måde blev dagen fuld af hyggelig og forskelligt indhold for alle årgange:

- Vi håber, at vi kan give børnene en anderledes og hyggelig dag, siger Maria Højgaard, der sidder i skolebestyrelsen og er mor til tre elever på skolen. I dagens anledning er hun en af dem, der har skiftet det almindelige arbejde ud med en dag på skolen.

Caroline fra 8. klasse er i gang med det store pølsehorns-bageri, da vi møder hende på skolen. Hun synes, at det er fedt, at 8. klasse på den måde får mulighed for at sælge mad til de andre elever, og dermed hjælpe med til at tjene penge til næste års lejrtur.

Ida fra 2. klasse er i gang med at bage snobrød, da vi finder hende bag skolen. Hun synes, at det er en sjov og hyggelig dag, når lærerne ikke er der. Hun synes også, at det er skønt, at man en enkelt fredag er fri for idræt, matematik og engelsk, som ellers plejer at være på skemaet.

Lærerne på Vestfjendsskolen brugte dagen på kursus, hvor de arbejdede med klasseledelse og konflikthåndtering.

