Plan for byfornyelse af Stoholm lægges frem den 7. februar

Viborg Kommune inviterer denne aften sammen med den lokale følgegruppe i Stoholm til præsentation af de skitser, der skal sætte gang i den områdefornyelse af byen, der har været så længe undervejs. Borgermødet foregår i byens fritids- og kulturcenter, hvor deltagerne vil blive præsenteret for skitserne til projekterne og høre om de mange initiativer, der nu skal gennemføres i Stoholm.

Både Viborg Kommune og Ejvind Jakobsen, talsmand for den lokale følgegruppe, fortæller, at der er lagt op til et møde, hvor det er de endelige planer der præsenteres.

-Vi vil naturligvis lytte tl kommentarer fra borgerne, men med mindre der kommer et fantastisk guldkorn eller vi skulle have overset noget meget vigtigt, så er de skitser, vi lægger frem også sådan, byfornyelsen bliver, fortæller Benny Christensen, Viborg Kommunes projektleder.

Johannes Vesterby, formand for Viborg Byråds tekniske udvalg, leder mødet, hvor man kan høre - og se - mere om planerne for afvikling af tung trafik udenom Stoholms midtby, indretning af midtbyen, Stoholm Anlæg, det grønne område Gyngemosen samt en status på planerne for et sammenhængende stisystem.